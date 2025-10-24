Patrika LogoSwitch to English

Bihar elections: ‘मल्लाह का बेटा बन रहा उपमुख्यमंत्री तो इनको रही तकलीफ’, BJP पर जमकर बरसे मुकेश सहनी

Bihar elections: मुकेश सहनी की हसरत है कि वह डिप्टी सीएम बने। इंडिया गठबंधन ने उन्हें डिप्टी सीएम फेस घोषित कर दिया है। इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला किया।

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 24, 2025

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी (Photo-ANI)

Bihar elections 2025: बिहार में महागठबंधन ने बीते गुरुवार को डैमेज कंट्रोल कर लिया। पटना के होटल मौर्या में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन ने सीएम और डिप्टी सीएम फेस का ऐलान कर दिया। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी सीएम उम्मीदवार चुने गए, जबकि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी (Mukesh Sahni) को उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया है।

डिप्टी सीएम फेस घोषित होने के बाद मुकेश सहनी ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मल्लाह (मछुआरे) के बेटे के उपमुख्यमंत्री बनने से उन्हें इतनी तकलीफ क्यों होती है? भाजपा को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

महागठबंधन में सबकुछ ठीक है

सन ऑफ मल्लाह ने कहा कि हम लोगों को पता है कि भाजपा इसलिए परेशान हो रही है, क्योंकि एक दलित और पिछड़ा जाति का लड़का कैसे बिहार का उपमुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हमको याद है कि कैसे बीजेपी ने हमारे विधायक को खरीद लिया था और मुझे सरकार से बाहर कर दिया था। उन्होंने कहा कि बहुत सी सीटों पर VIP प्रत्याशी अपना नाम वापस ले रहे हैं। हम लोगों में बात चल रही है। महागठबंधन में सब ठीक है। जल्द ही इसका परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिहार की जनता जल्द जवाब देगी।

पीएम के दौरे पर दी प्रतिक्रिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर मुकेश सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे के दौरान यही प्लान रहता है कि कैसे बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया जाए और कैसे इनका वोट ले लिया जाए। यही योजना इस बार भी है।

उन्होंने आगे कहा कि दो दिन पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी बिहार दौरे पर थे। सहनी ने कहा कि अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिहार में फैक्ट्री लग नहीं सकती, यहां पर जमीन ही नहीं है। देश के टॉप 10 में कृषि उत्पादन में बिहार है। यह बात अमित शाह को नहीं पता है। हमारे पास जमीन बहुत है, इसके बाद भी वह बोल रहे हैं कि यहां फैक्ट्री नहीं लग सकती है। उनकी नियत में बिहार का विकास नहीं है।

