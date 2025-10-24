Bihar elections: ‘मल्लाह का बेटा बन रहा उपमुख्यमंत्री तो इनको रही तकलीफ’, BJP पर जमकर बरसे मुकेश सहनी

सन ऑफ मल्लाह ने कहा कि हम लोगों को पता है कि भाजपा इसलिए परेशान हो रही है, क्योंकि एक दलित और पिछड़ा जाति का लड़का कैसे बिहार का उपमुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हमको याद है कि कैसे बीजेपी ने हमारे विधायक को खरीद लिया था और मुझे सरकार से बाहर कर दिया था। उन्होंने कहा कि बहुत सी सीटों पर VIP प्रत्याशी अपना नाम वापस ले रहे हैं। हम लोगों में बात चल रही है। महागठबंधन में सब ठीक है। जल्द ही इसका परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिहार की जनता जल्द जवाब देगी।