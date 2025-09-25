पत्नी और बेटे ने मिलकर पुलिसकर्मी को उतारा मौत के घाट, खिड़की से धक्का देकर तड़पने के लिए छोड़ा

प्रवीण को तत्काल अस्पताल ले जाना जरूरी था, लेकिन उसकी पत्नी और बेटे ने ऐसा नहीं किया। इसके चलते प्रवीण का बहुत अधिक खून बह गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआत में वडाला टीटी पुलिस स्टेशन ने इस मामले को आकस्मिक मृत्यु मानते हुए दर्ज किया था। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर पुलिस को घटना पर संदेह हुआ और बाद में पुलिस ने जब गहनता से पड़ताल की तो सच्चाई सामने आई। पुलिस ने अब स्मिता और प्रतीक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की आगे की जांच वडाला टीटी पुलिस कर रही है।