गोल्ड तस्करी का भंडाफोड़, 1 करोड़ से ज्यादा का विदेशी सोना जब्त, दो एयरपोर्ट कर्मचारी गिरफ्तार

सीमा शुल्क विभाग की खुफिया एजेंसी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 'ऑपरेशन गोल्डन स्वीप' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.2 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। इस सोने की कीमत करीब 1.60 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस ऑपरेशन में सोने की तस्करी के एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें हवाई अड्डे के कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है।