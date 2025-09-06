Patrika LogoSwitch to English

Mumbai Bomb Threat: मुंबई में पाकिस्तानी आंतकियों के मौजूद होने की धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले व्यक्ति को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुवार को मुंबई पुलिस को शहर में 400 किलो RDX के जरिए आतंकी हमले करने का धमकी भरा मैसेज मिला था जिस पर कार्रवाई करते हुए यह गिरफ्तारी हुई है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 06, 2025

Man who threatened of attack in mumbai arrested
मुंबई में हमले की धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार (फोटो- आईएएनएस)

मुंबई ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल वॉट्सएप नंबर पर शहर में बड़े आतंकी हमले की धमकी भरा मैसेज भेजने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस को हाल ही एक मैसेज मिला था जिसमें शहर में पाकिस्तानी आंतकियों के मौजूद होने की बात कही गई थी। इसके तुरंत बाद मुंबई पुलिस अलर्ट मोड में आ गई थी और शहर में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। मैसेज मिलने के बाद से ही पुलिस उसके स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही थी और अब आखिरकार शनिवार को तीव्र अंतर-राज्यीय संचालन की मदद से नोएडा से धमकी भरे मैसेज भेजने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पांच साल से नोएडा में रह रहा आरोपी

आरोपी की पहचान 50 वर्षीय अश्विन कुमार सुप्रा के रूप में की गई है और वह पिछले पांच सालों से नोएडा में रह रहा है, जबकि वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, धमकी भरे मैसेज की जांच के दौरान मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, मुंबई पुलिस ने नोएडा में अपने समकक्षों से संपर्क किया, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। इस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अश्विन को नोएडा के सेक्टर-113 से हिरासत में ले लिया और बाद में आगे की पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया।

अश्विन को मुंबई लाया गया

अश्विन के खिलाफ आगे की कार्रवाई मुंबई पुलिस द्वारा की जाएगी जिसके लिए उसे मुंबई लाया गया है। जांच के दौरान, अश्विन ने कथित तौर पर दावा किया कि वह एक ज्योतिषी के रूप में काम करता है। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है जिसकी मदद से उसने धमकी भरा मैसेज भेजा था। साथ ही पुलिस अश्विन के मकसद, मानसिक स्थिति और क्या उसके चरमपंथी समूह से संबंध है या नहीं यह पता लगाने के लिए जांच कर रही है।

34 वाहनों में 400 किलो आरडीएक्स की धमकी

अश्विन ने गुरुवार को मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज भेजा था। इस मैसेज में दावा किया गया था कि शहर में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-जिहादी नामक आतंकवादी संगठन के 14 आतंकवादी घुस गए है। साथ ही यह भी कहा गया था कि, शहर भर में 34 वाहनों में 400 किलो आरडीएक्स भरा गया है जिसकी मदद से शहर में बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार विस्फोट किए जाएंगे और लाखों लोगों की मौत होगी। इस मेसेज में यह कहा गया था कि शहर में 34 गाड़ियों में 34 ह्यूमन बॉम्ब मौजूद हैं, जो कि 1 करोड़ लोगों को मारने में सक्षम है। इस खबर से लोगों में दहशत फैल गई थी और तुरंत सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर कर दिया गया था।

मैसेज मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

आतंकी खतरे की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आ गई थी। उन्होंने पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी और सभी संभावित पहलुओं से मामले की जांच शुरू कर दी थी। इसके साथ ही बम का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने वाली टिमों को शहर के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया था और इंटेलिजेंस विभाग की टीमों को इन दावों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

