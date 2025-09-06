Mumbai Bomb Threat: मुंबई में पाकिस्तानी आंतकियों के मौजूद होने की धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

अश्विन ने गुरुवार को मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज भेजा था। इस मैसेज में दावा किया गया था कि शहर में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-जिहादी नामक आतंकवादी संगठन के 14 आतंकवादी घुस गए है। साथ ही यह भी कहा गया था कि, शहर भर में 34 वाहनों में 400 किलो आरडीएक्स भरा गया है जिसकी मदद से शहर में बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार विस्फोट किए जाएंगे और लाखों लोगों की मौत होगी। इस मेसेज में यह कहा गया था कि शहर में 34 गाड़ियों में 34 ह्यूमन बॉम्ब मौजूद हैं, जो कि 1 करोड़ लोगों को मारने में सक्षम है। इस खबर से लोगों में दहशत फैल गई थी और तुरंत सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर कर दिया गया था।