Vande Bharat: मुंबई-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर आ गया नया अपडेट, रेलवे विभाग ने यात्रियों की बड़ी टेंशन कर दी दूर!

बता दें कि मुंबई से मडगांव के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस हफ्ते में तीन दिन चलती है। यह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मुंबई से मडगांव के बीच अपनी सेवा देती है। यह ट्रेन मुंबई से सुबह 05:25 बजे रवाना होती है और शाम 4 बजे मडगांव पहुंचती है।