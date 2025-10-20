मातम में बदली दिवाली की खुशियां, आग की चपेट में आने से 15 साल के मासूम की गई जान

आग की चपेट में आने से 15 साल के लड़के की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)
महाराष्ट्र के मुंबई से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां एक हादसे के चलते एक परिवार की दिवाली की खुशियां मातम में बदल गई। मामला शहर के कफ परेड इलाके में कैप्टन प्रकाश पेठे मार्ग पर स्थित एक चॉल का है। यहां सोमवार तड़के चॉल की पहली मंजिल पर आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से एक 15 साल के लड़की की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जांच में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।
आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत बीएमसी की दमकल टीम मौके पर पहुंची और काफी देर तक प्रयास करने के बाद आग को काबू में पा लिया गया। रेस्क्यू टीम ने आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला और घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने 15 साल के यश विठ्ठल खोत को मृत घोषित कर दिया। जबकि 30 वर्षीय देवेंद्र चौधरी की हालत गंभीर बनी हुई है और वह आईसीयू में भर्ती है। इसके अलावा 13 वर्षीय विराज खोत और 25 वर्षीय संग्राम कुनै को भी अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
घटना की सूचना मिलते ही बीएमसी की फायर ब्रिगेड, मुंबई पुलिस और 108 एम्बुलेंस सेवा ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। उनकी त्वरित कार्रवाई से आग को फैलने से रोका गया। बीएमसी ने सुबह 6:45 बजे इस घटना का अपडेट जारी किया। वहीं, पुलिस और फायर ब्रिगेड मामले की जांच कर रही है, ताकि आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। स्थानीय लोगों में इस घटना से दहशत है और प्रशासन से सुरक्षा उपायों को और सख्त करने की मांग की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग