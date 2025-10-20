मातम में बदली दिवाली की खुशियां, आग की चपेट में आने से 15 साल के मासूम की गई जान

आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत बीएमसी की दमकल टीम मौके पर पहुंची और काफी देर तक प्रयास करने के बाद आग को काबू में पा लिया गया। रेस्क्यू टीम ने आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला और घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने 15 साल के यश विठ्ठल खोत को मृत घोषित कर दिया। जबकि 30 वर्षीय देवेंद्र चौधरी की हालत गंभीर बनी हुई है और वह आईसीयू में भर्ती है। इसके अलावा 13 वर्षीय विराज खोत और 25 वर्षीय संग्राम कुनै को भी अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।