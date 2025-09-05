26/11 हमले के बाद मुंबई को फिर से दहलाने की साजिश! 400 किलो RDX के साथ 14 पाकिस्तानी आतंकी शहर में मौजूद

पाकिस्तानी आतंकी एक बार फिर आंतकी हमले के जरिए मुंबई को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे है। मुंबई पुलिस को शुक्रवार को उनके वॉट्सऐप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज भेजा गया है जिसमें शहर में कई जगह बम ब्लास्ट करने की बात कही गई है। यह मैसेज लश्कर-ए-जिहादी नामक एक आतंकि संगठन की तरफ से मुंबई पुलिस को मिला है और इसमे कहा गया है कि शहर के अलग अलग ठिकानों पर 34 गाड़ियों में 34 ह्यूमन बॉम्ब लगाए गए है। इसके साथ ही मैसेज में दावा किया गया है कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी 400 किलोग्राम RDX के साथ मुंबई को हिलाने के लिए तैयार हैं। यह मैसेज मिलने के बाद से ही मुंबई पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है और उन्होंने सुरक्षा बढ़ा कर तेजी से इस मामले की जांच शुरु कर दी है।