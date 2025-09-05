Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

26/11 हमले के बाद मुंबई को फिर से दहलाने की साजिश! 400 किलो RDX के साथ 14 पाकिस्तानी आतंकी शहर में मौजूद

मुंबई पुलिस को वॉट्सऐप के जरिए शहर में अलग अलग जगहों पर बम ब्लास्ट करने की धमकी मिली है। मैसेज में दावा किया गया है कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी 400 किलोग्राम RDX के साथ मुंबई में मौजूद है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 05, 2025

Mumbai police on alert after bomb threat
मुंबई पुलिस को मिली बम ब्लास्ट की धमकी (प्रतिकात्मक फोटो)

पाकिस्तानी आतंकी एक बार फिर आंतकी हमले के जरिए मुंबई को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे है। मुंबई पुलिस को शुक्रवार को उनके वॉट्सऐप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज भेजा गया है जिसमें शहर में कई जगह बम ब्लास्ट करने की बात कही गई है। यह मैसेज लश्कर-ए-जिहादी नामक एक आतंकि संगठन की तरफ से मुंबई पुलिस को मिला है और इसमे कहा गया है कि शहर के अलग अलग ठिकानों पर 34 गाड़ियों में 34 ह्यूमन बॉम्ब लगाए गए है। इसके साथ ही मैसेज में दावा किया गया है कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी 400 किलोग्राम RDX के साथ मुंबई को हिलाने के लिए तैयार हैं। यह मैसेज मिलने के बाद से ही मुंबई पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है और उन्होंने सुरक्षा बढ़ा कर तेजी से इस मामले की जांच शुरु कर दी है।

खबर शेयर करें:

Published on:

05 Sept 2025 01:25 pm

Hindi News / National News / 26/11 हमले के बाद मुंबई को फिर से दहलाने की साजिश! 400 किलो RDX के साथ 14 पाकिस्तानी आतंकी शहर में मौजूद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट