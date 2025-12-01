Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जान की दुश्मन बन रही मुंबई की हवा, लागू हुआ GRAP-4, जानें किस-किस काम पर लगी रोक

मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए कई इलाकों में GRAP-4 लागू कर निर्माण और धूल फैलाने वाली गतिविधियाँ रोक लगा दी गई हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Devika Chatraj

Dec 01, 2025

Grap 4 in mumbai

मुंबई में लागू हुआ GRAP-4 (IANS)

मुंबई में लगातार बिगड़ रही वायु गुणवत्ता ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। शहर के कई हिस्सों में प्रदूषण स्तर खतरनाक सीमा छूने के बाद प्रशासन ने GRAP-4 (Pollution Emergency Protocol) लागू कर दिया है। यह सबसे सख्त प्रदूषण नियंत्रण चरण है, जिसके तहत कई तत्काल प्रतिबंध प्रभावी हो गए हैं।

GRAP-4 के तहत बड़े निर्माण कार्यों पर रोक

GRAP-4 के तहत बड़े निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। शहर में सभी धूल फैलाने वाली निर्माण गतिविधियां तथा भारी निर्माण कार्य अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। अभी तक 50 से अधिक बड़ी निर्माण स्थलों और रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट्स को स्टॉप-वर्क नोटिस जारी किए जा चुके हैं। साथ ही छोटी औद्योगिक इकाइयों जैसे बेकरी, मार्बल कटिंग यूनिट्स आदि को तुरंत स्वच्छ और कम-उत्सर्जन वाली प्रक्रियाओं में बदलाव करने के आदेश दिए गए हैं।

हर वार्ड में फ्लाइंग स्क्वॉड

BMC ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। इसके लिए हर वार्ड में विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं, जिनमें इंजीनियर, पुलिसकर्मी, और GPS-ट्रैक्ड वाहन शामिल हैं। हाल की कार्रवाई में किए गए निरीक्षणों के दौरान 70 निर्माण साइट्स की जांच हुई, जिनमें से 53 साइट्स नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। सभी को तुरंत नोटिस जारी किया गया है।

गंभीर श्रेणी में AQI

मुंबई के कई क्षेत्रों में AQI स्तर 200–300 (Poor) से लेकर 300 से ऊपर (Very Poor/Severe) श्रेणी में दर्ज किया गया है। इससे हवा में घना स्मॉग, विजिबिलिटी में कमी, और आंखों, फेफड़ों और त्वचा से जुड़ी समस्याएँ तेज़ी से बढ़ रही हैं।

मुंबई कांग्रेस का ‘Clean Air Action Plan’ लॉन्च

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मुंबई कांग्रेस ने Mumbai Clean Air Action Plan जारी किया है, जिसमें स्वच्छ हवा को मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग की है। शहर में 24×7 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी। Green Mumbai 2030 मिशन के तहत 10 लाख पेड़ लगाने का उद्देश्य है। वाहनों, उद्योगों और निर्माण कार्यों पर कड़े प्रदूषण मानक हैं। स्कूलों में अनिवार्य एयर प्यूरीफायर होंगे। मजदूरों को N95 मास्क दिए जाएंगे। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के आसपास ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा, AQI बढ़ते ही स्वतः कड़े प्रतिबंध लागू होने का भी प्रावधान है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Dec 2025 11:19 am

Hindi News / National News / जान की दुश्मन बन रही मुंबई की हवा, लागू हुआ GRAP-4, जानें किस-किस काम पर लगी रोक

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.