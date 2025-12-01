जान की दुश्मन बन रही मुंबई की हवा, लागू हुआ GRAP-4, जानें किस-किस काम पर लगी रोक

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मुंबई कांग्रेस ने Mumbai Clean Air Action Plan जारी किया है, जिसमें स्वच्छ हवा को मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग की है। शहर में 24×7 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी। Green Mumbai 2030 मिशन के तहत 10 लाख पेड़ लगाने का उद्देश्य है। वाहनों, उद्योगों और निर्माण कार्यों पर कड़े प्रदूषण मानक हैं। स्कूलों में अनिवार्य एयर प्यूरीफायर होंगे। मजदूरों को N95 मास्क दिए जाएंगे। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के आसपास ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा, AQI बढ़ते ही स्वतः कड़े प्रतिबंध लागू होने का भी प्रावधान है।