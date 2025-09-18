मुंबई के नामी स्कूल में 4 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

पुलिस मामले में सबूत जुटाने के लिए स्कूल के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक इस मामले में स्कूल की तीन महिला सहायक कर्मचारियों से पूछताछ की जा चुकी है। बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किसने किया और इस घटना को कैसे अंजाम दिया इस बात का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। यह पता लगाने के लिए पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बच्ची के माता पिता में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा है और वह जल्द जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे है।