बेटी के बॉयफ्रेंड समेत तीन लोगों के प्यार में पड़ी महिला, चली ऐसी चाल खुद पहुंची थाने

मुंबई के गोरेगांव पूर्व स्थित बीएमसी कॉलोनी में एक शांत इलाके से सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां बीएमसी कर्मचारी रमेश धोंडु हलडदिवे की पत्नी उर्मिला ने सोशल मीडिया पर बने प्रेम संबंधों के चक्कर में पति के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचा, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। बाहर से साधारण गृहिणी लगने वाली उर्मिला ने न केवल अपने दो प्रेमियों के साथ भागने की योजना बनाई, बल्कि अपनी 18 साल की बेटी के बॉयफ्रेंड को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि उर्मिला ने खुद घर से करीब 10 लाख रुपये के गहने चुराए और फिर झूठी चोरी की शिकायत दर्ज कराई।