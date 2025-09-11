Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

बेटी के बॉयफ्रेंड समेत तीन लोगों के प्यार में पड़ी महिला, चली ऐसी चाल खुद पहुंची थाने

मुंबई के गोरेगांव पूर्व की बीएमसी कॉलोनी में बीएमसी कर्मचारी की पत्नी उर्मिला ने अपने दो प्रेमियों और बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति के खिलाफ षड्यंत्र रचा।

मुंबई

Devika Chatraj

Sep 11, 2025

सोशल मीडिया के प्यार के साथ भागने के लिए महिला ने चुराए गहने (AI Generated Image)

मुंबई के गोरेगांव पूर्व स्थित बीएमसी कॉलोनी में एक शांत इलाके से सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां बीएमसी कर्मचारी रमेश धोंडु हलडदिवे की पत्नी उर्मिला ने सोशल मीडिया पर बने प्रेम संबंधों के चक्कर में पति के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचा, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। बाहर से साधारण गृहिणी लगने वाली उर्मिला ने न केवल अपने दो प्रेमियों के साथ भागने की योजना बनाई, बल्कि अपनी 18 साल की बेटी के बॉयफ्रेंड को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि उर्मिला ने खुद घर से करीब 10 लाख रुपये के गहने चुराए और फिर झूठी चोरी की शिकायत दर्ज कराई।

घटना का खुलासा

पुलिस के अनुसार, संतोष नगर, गोरेगांव पूर्व की बीएमसी कॉलोनी में रहने वाले रमेश धोंडु हलडदिवे बीएमसी में कर्मचारी हैं। उनकी पत्नी उर्मिला हाउसवाइफ, लेकिन रमेश के ऑफिस जाते ही वे अपनी साजिश को अंजाम देने में जुट जातीं। सोशल मीडिया पर उर्मिला के दो प्रेमी थे, जिनके साथ वे भागने की योजना बना रही थीं। हैरानी की बात यह है कि उर्मिला ने अपनी बेटी के 18 साल के बॉयफ्रेंड को भी इस प्लान में शमिल कर लिया। दोनों प्रेमियों में से एक के नाम का जिक्र पुलिस जांच में आया, लेकिन विस्तार से खुलासा नहीं हुआ।

चोरी कर पहुंची थाने

उर्मिला ने योजना के तहत घर से साढ़े दस तोले सोने के गहने (करीब 10 लाख रुपये मूल्य) चुराए और इन्हें अपने प्रेमी को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद उन्होंने दिंडोशी पुलिस थाने पहुंचकर घर में चोरी हो गई होने की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शुरुआत में इसे सामान्य चोरी का मामला मान लिया, लेकिन जांच के दौरान मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और मैसेजेस ट्रेस करने पर सच्चाई सामने आ गई।

मोबाइल से खुला राज

दिंडोशी पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज की जांच की। जब उन्होंने उर्मिला के मोबाइल को ट्रेस किया, तो सोशल मीडिया चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स से पूरा षड्यंत्र खुल गया। पता चला कि उर्मिला प्रेमियों के साथ भागने के लिए गहनों को बेचने की योजना बना रही थीं। पुलिस ने उर्मिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। गहनों की रिकवरी की कोशिश की जा रही है, और प्रेमियों की तलाश जारी है।

पति-बेटी स्तब्ध

इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। रमेश और उनकी बेटी इस साजिश से अनजान थे। बेटी को जब अपनी मां के बॉयफ्रेंड से संबंधों का पता चला, तो वे सदमे में हैं। पुलिस ने उर्मिला के खिलाफ चोरी, धोखाधड़ी और झूठी शिकायत के आरोप दर्ज किए हैं। मामला अभी जांच के दायरे में है, और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

11 Sept 2025 02:54 pm

Hindi News / National News / बेटी के बॉयफ्रेंड समेत तीन लोगों के प्यार में पड़ी महिला, चली ऐसी चाल खुद पहुंची थाने

