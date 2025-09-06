मुंबई में भीषण हादसा, लालबाग चा राजा पंडाल के पास एक बच्ची की मौत, एक लड़का घायल

लालबागचा राजा, जिसे 'नवसाचा गणपति' के नाम से भी जाना जाता है, मुंबई का सबसे लोकप्रिय गणेश पंडाल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस हादसे ने उत्सव के माहौल को मातम में बदल दिया है। स्थानीय प्रशासन ने घटना की गहन जांच के आदेश दिए हैं और भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की घोषणा की है।