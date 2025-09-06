Patrika LogoSwitch to English

मुंबई में भीषण हादसा, लालबाग चा राजा पंडाल के पास एक बच्ची की मौत, एक लड़का घायल

Mumbai Accident: मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा पंडाल के पास तेज रफ्तार से आ रही एक गाड़ी ने एक बच्ची और लड़के को टक्कर मार दी। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लड़का गंभीर रूप से घायल है।

मुंबई

Devika Chatraj

Sep 06, 2025

accident
मुंबई में लालबाग चा राजा पंडाल के पास एक्सीडेंट (File Photo)

मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा पंडाल के पास एक दुखद हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना शुक्रवार देर रात को हुई, जब गणेश चतुर्थी के उत्सव के दौरान भारी भीड़ के बीच यह हादसा हुआ।

तेज रफ़्तार में थी गाड़ी

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, लालबाग के परेल इलाके में स्थित पंडाल के पास तेज रफ्तार से आ रही एक गाड़ी ने बच्ची और लड़के को टक्कर मार दी। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल लड़के को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस की हिरासत में चालाक

पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और गाड़ी के चालक को हिरासत में लिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गणेश चतुर्थी के दौरान लालबागचा राजा के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ के कारण क्षेत्र में भारी अव्यवस्था थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ।

अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था

लालबागचा राजा, जिसे 'नवसाचा गणपति' के नाम से भी जाना जाता है, मुंबई का सबसे लोकप्रिय गणेश पंडाल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस हादसे ने उत्सव के माहौल को मातम में बदल दिया है। स्थानीय प्रशासन ने घटना की गहन जांच के आदेश दिए हैं और भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की घोषणा की है।

accident

accident death

06 Sept 2025 03:24 pm

