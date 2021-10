MyParkings स्मार्ट मोबाइल ऐप लॉन्च, जानिए टेंशन फ्री पार्किंग के बारे में सबकुछ

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुरुवार को MyParkings ऐप लॉन्च किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पार्किंग एक कठिन मुद्दा है और यह ऐप तनाव को कम करने और लोगों को अपने सफर की बेहतर योजना बनाने में मदद करने का एक प्रयास है। ऐप या कार्ड के माध्यम से स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन टेंशन-फ्री पार्किंग की दिशा में एक आसान समाधान है। ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट की बुकिंग लोगों को बिना किसी असुविधा के अपने वाहन को पार्क करने में सक्षम बनाएगी।

इस ऐप के माध्यम से पार्किंग की आसानी के साथ पार्किंग स्लॉट खोजने में लगने वाले समय को कम करके वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेगी। इस प्रकार यह ऐप हर भारतीय के लिए फायदे का सौदा है।

इस दौरान दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के महापौर मुक्केश सूर्यन, एसडीएमसी कमिश्नर ज्ञानेश भारती और बेसिल के सीएमडी एस जॉर्ज कुरुविला मौजूद रहे।

Hon’ble Minister for I&B ,S&YA Shri Anurag Thakur launched ‘My Parkings’ Solutions developed by BECIL for SDMC in New Delhi.CMD BECIL Mr. George Kuruvilla introduced this App in the presence of SDMC Mayor Mr. Mukesh Suryan, Commissioner Mr. Gyanesh Bharti & other dignitaries. pic.twitter.com/sgTc9f5x4F