8वीं के छात्र को क्लासमेट ने प्राइवेट पार्ट पर मारी ऐसी लात कि जान पर बन आई, करानी पड़ी सर्जरी

पीड़ित ने कहा, यह सब तब शुरू हुआ जब मैं चौथी कक्षा में था। मुझे क्लास का मॉनिटर बनाया गया और कहा गया कि जो भी कुछ गलत करे, उसकी शिकायत करूं। लेकिन मैंने जब ऐसा किया, तो उन लोगों ने मुझे पीटा। बच्चे ने आगे कहा, मेरी मां ने टीचर से शिकायत की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। 25 अक्टूबर की घटना के बारे में पूछे जाने पर पीड़ित ने कहा, उनमें से दो ने मेरे हाथ पकड़े और एक ने मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर दो बार लात मारी। बच्चे ने जब इस पूरी घटना के बारे में अपने परिवार को बताया तो उन्होंने आरोपियों के खिलाफ शिकायत करने का फैसला लिया।