19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली एयरपोर्ट से कुख्यात गैंगस्टर गिरफ्तार, स्पेन से ऑपरेट कर रहा था नेटवर्क

Gangster Manoj Rathi Arrested: दिल्ली एयरपोर्ट से नन्दू गैंग का कुख्यात गैंगस्टर मनोज राठी गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के मनोज राठी स्पेन से बैठकर दिल्ली-हरियाणा में आपराधिक नेटवर्क चला रहा था।

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Jan 19, 2026

दिल्ली से गैंगस्टर गिरफ्तार (IANS)

दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गैंगस्टर कपिल सागवान उर्फ नन्दू गैंग से जुड़े एक कुख्यात अपराधी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार गैंगस्टर की पहचान मनोज राठी के रूप में हुई है, जो लंबे समय से स्पेन में रहकर भारत में आपराधिक गतिविधियों को संचालित कर रहा था।

अपराध के कई मामले दर्ज

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मनोज राठी हरियाणा के बहादुरगढ़ का रहने वाला है और वह दिल्ली-एनसीआर व हरियाणा में हुई कई गंभीर आपराधिक वारदातों में वांछित था। उस पर रंगदारी, हत्या की साजिश और गैंग से जुड़े अन्य संगीन अपराधों में शामिल होने के आरोप हैं।

लंबे समय से तलाश जारी

जांच एजेंसियों को काफी समय से मनोज राठी की तलाश थी। विदेश में बैठकर वह नन्दू गैंग के लिए नेटवर्क, फंडिंग और शूटरों को निर्देश दे रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर जैसे ही वह भारत पहुंचा, दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे दबोच लिया गया।

आगे की जांच जारी

पुलिस अब उससे गैंग के अन्य सदस्यों, विदेशी कनेक्शन और हालिया वारदातों को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी से नन्दू गैंग के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

19 Jan 2026 04:06 pm

Hindi News / National News / दिल्ली एयरपोर्ट से कुख्यात गैंगस्टर गिरफ्तार, स्पेन से ऑपरेट कर रहा था नेटवर्क

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.