दिल्ली एयरपोर्ट से कुख्यात गैंगस्टर गिरफ्तार, स्पेन से ऑपरेट कर रहा था नेटवर्क

दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गैंगस्टर कपिल सागवान उर्फ नन्दू गैंग से जुड़े एक कुख्यात अपराधी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार गैंगस्टर की पहचान मनोज राठी के रूप में हुई है, जो लंबे समय से स्पेन में रहकर भारत में आपराधिक गतिविधियों को संचालित कर रहा था।