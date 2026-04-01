नारी शक्ति वंदन अधिनियम: महिलाओं के नेतृत्व से सशक्त होगा लोकतंत्र

इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता इसकी स्पष्ट और व्यवहारिक क्रियान्वयन योजना है। 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर इसे लागू करने की दिशा तय की गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह पहल केवल घोषणा बनकर न रह जाए, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू हो। यही व्यवस्था राज्य विधानसभाओं में भी लागू होगी, जहाँ महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिलेगा।