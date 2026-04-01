UP के नोएडा 42 हजार मजदूरों का भयंकर विरोध प्रदर्शन, 200 से ज्यादा अरेस्ट

UP के नोएडा में भारी तनाव (सोर्स: ANI) फोटो में प्रदर्शनकारी।
Gautam Budh Nagar Labour Protest: उत्तर प्रदेश के नोएडा में रविवार को उस वक्त हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए, जब हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए। अपनी मांगों को लेकर करीब 42,000 मजदूर जिले के 83 अलग-अलग जगहों पर इकट्ठा हुए, जिससे पूरे इलाके में हलचल मच गई।
हालांकि ज्यादातर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन दो जगहों पर स्थिति बिगड़ गई और हल्की हिंसा की घटनाएं सामने आईं। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया और 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया।
पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन अफवाहों ने माहौल को और बिगाड़ने की कोशिश की। इसी वजह से कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है।
अधिकारियों के मुताबिक, 78 जगहों पर बातचीत और समझाने से हालात को संभाल लिया गया और मजदूर शांतिपूर्वक वापस चले गए। हालांकि, कुछ लोगों पर आरोप है कि वे बाहरी जिलों से आकर माहौल बिगाड़ने और हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि यह एक सोची-समझी साजिश हो सकती है और जिन लोगों की पहचान हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार की एक कमेटी भी मौके पर पहुंची और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर में मजदूरों के प्रतिनिधियों से बात की, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जा सके।
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी से मजदूरों में डर और भ्रम फैल गया, जिससे कुछ जगहों पर तनाव बढ़ा। ऐसे दो अकाउंट्स की पहचान कर उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है।
उन्होंने मजदूरों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि उनकी ज्यादातर मांगों पर पहले ही सहमति बन चुकी है। पांच में से चार बड़े मुद्दे सुलझा लिए गए हैं, जिनमें ओवरटाइम का दोगुना भुगतान और खासकर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए POSH कमेटी बनाना शामिल है। फिलहाल, प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और सभी से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहा है।
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