UP के नोएडा 42 हजार मजदूरों का भयंकर विरोध प्रदर्शन, 200 से ज्यादा अरेस्ट

उन्होंने मजदूरों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि उनकी ज्यादातर मांगों पर पहले ही सहमति बन चुकी है। पांच में से चार बड़े मुद्दे सुलझा लिए गए हैं, जिनमें ओवरटाइम का दोगुना भुगतान और खासकर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए POSH कमेटी बनाना शामिल है। फिलहाल, प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और सभी से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहा है।