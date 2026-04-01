होर्मुज में फंसे 15 भारतीय जहाज जल्द भारत वापस आएंगे, भारत सरकार ने बताया प्लान

Strait of Hormuz: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार अपने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रही है। खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में फंसे भारतीय जहाजों को सुरक्षित वापस लाने के लिए बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। सोमवार को हुई एक प्रेस ब्रीफिंग में मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने साफ कहा कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, वहां मौजूद भारतीय जहाजों को तुरंत वापस लाया जाएगा। फिलहाल उस इलाके में 15 भारतीय झंडे वाले और भारतीय स्वामित्व वाले जहाज मौजूद हैं।