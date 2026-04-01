IMD मानसून पूर्वानुमान 2026: भारत में इस साल कम बारिश का अनुमान, 92% ही होगी बारिश

IMD Monsoon Forecast 2026: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए अपना पहला लंबी अवधि का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। IMD के अनुसार इस साल देश में कुल बारिश सामान्य से कम होने की संभावना है। IMD ने कहा है कि जून से सितंबर तक होने वाली बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) का सिर्फ 92 प्रतिशत रहेगी। इसमें 5 प्रतिशत की गलती हो सकती है। यानी बारिश 90 से 95 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है। 1971-2020 के औसत के आधार पर देश में मानसून की सामान्य बारिश 87 सेंटीमीटर होती है। इस हिसाब से इस साल करीब 5-10 प्रतिशत कम बारिश हो सकती है। IMD मई के आखिरी हफ्ते में अपडेटेड पूर्वानुमान जारी करेगा।