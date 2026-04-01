तमिलनाडु में 3 दिनों तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें, स्टॉक करने की मची होड़: 20,000 उपद्रवी तत्वों पर नजर

चुनाव की सुरक्षा को लेकर तमिलनाडु पुलिस ने बड़ी तैयारी की है। राज्य भर में करीब 20,000 हिस्ट्रीशीटर और आदतन अपराधियों (रोडी) पर नजर रखी जा रही है। इन सभी को उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर चार श्रेणियों- A+, A, B और C में बांटा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, केवल चेन्नई में ही ऐसे करीब 4,000 व्यक्ति हैं, जिनमें से कई फरार चल रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि चुनाव के दौरान ये लोग अपने इलाकों में घुसकर मतदान प्रभावित करने, हंगामा करने या मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं।