सड़क हादसों की कीमत: 12 लाख जानें, मरने वाला हर 13वां भारतीय, 3600 अरब डॉलर की चपत

1 आंध्र प्रदेश 7,039 8,186 8,293 8,137 8,346

2 अरुणाचल प्रदेश 73 157 148 145 168

3 असम 2,629 3,036 2,994 3,296 3,351

4 बिहार 6,699 7,660 8,898 8,873 9,347

5 छत्तीसगढ़ 4,606 5,371 5,834 6,166 6,945

6 गोवा 223 226 271 290 286

7 गुजरात 6,170 7,452 7,618 7,854 7,717

8 हरियाणा 4,507 4,706 4,915 4,968 4,689

9 हिमाचल प्रदेश 893 1,052 1,032 889 869

10 झारखण्ड 3,044 3,513 3,898 4,173 4,114

11 कर्नाटक 9,760 10,038 11,702 12,321 12,390

12 केरल 2,979 3,429 4,317 4,080 3,880

13 मध्य प्रदेश 11,141 12,057 13,427 13,798 14,791

14 महाराष्ट्र 11,569 13,528 15,224 15,366 15,715

15 मणिपुर 127 110 127 73 72

16 मेघालय 144 187 162 168 197

17 मिज़ोरम 42 56 113 96 110

18 नागालैंड 53 55 73 86 62

19 ओडिशा 4,738 5,081 5,467 5,739 6,142

20 पंजाब 3,898 4,589 4,756 4,829 4,759

21 राजस्थान 9,250 10,043 11,104 11,762 11,790

22 सिक्किम 47 56 92 57 67

23 तमिलनाडु 14,527 15,384 17,884 18,347 18,449

24 तेलंगाना 6,882 7,557 7,559 7,660 7,949

25 त्रिपुरा 192 194 241 261 226

26 उत्तराखण्ड 674 820 1,042 1,054 1,090

27 उत्तर प्रदेश 19,149 21,227 22,595 23,652 24,118

28 पश्चिम बंगाल 5,128 5,800 6,002 6,027 6,678

29 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 14 20 19 24 29

30 चंडीगढ़ 53 96 83 67 75

31 दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव 64 76 90 74 95

32 दिल्ली 1,196 1,239 1,461 1,457 1,551

33 जम्मू और कश्मीर 728 774 805 893 831

34 लद्दाख -- 56 62 59 61

35 लक्षद्वीप 0 1 2 0 0

36 पुडुचेरी 145 140 181 149 218