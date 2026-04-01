कटिहार में भीषण सड़क हादसा: बस-ट्रक-पिकअप की टक्कर में 10 की मौत, 25 घायल

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह हादसा कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड स्थित एनएच-31 पर बनगढ़ा चौक के पास हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि पूर्णिया के शोभा से 25 लोग देवघर दर्शन के लिए गए थे। बाबा नगरी देवघर में पूजा-अर्चना के बाद सभी लोग वापस लौट रहे थे। जब वे कटिहार के गेड़ाबाड़ी के पास पहुंचे, तभी यह हादसा हो गया। पुलिस के अनुसार, तेज रफ्तार बस ने पिकअप वैन को टक्कर मार दी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं।