फोन कर बुलाया, फिर अपहरण कर मार डाला; प्रेमिका ने ही रची इंदल की मौत की साजिश, कटिहार में लव ट्रायंगल का खौफनाक अंत

अपर पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि यह हत्या लव ट्रायंगल के कारण हुई है। मृतक इंदल कुमार रविदास का गांव की एक शादीशुदा महिला से संपर्क था, जिससे आरोपी अमरजीत कुमार भी प्रेम करता था। इसी रंजिश में अमरजीत और महिला ने साजिश रचकर बुधवार को इंदल को फोन कर बुलाया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद शव को जलाशय में फेंक दिया।