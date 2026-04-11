Bihar weather: बिहार में बदला मौसम, बारिश के बाद अब भीषण गर्मी का अलर्ट

बिहार में आज से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। पिछले कई दिनों से हो रही रुक-रुक कर बारिश के कारण मौसम सुहावना बना हुआ था, लेकिन अब चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान करने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार, बारिश थमते ही आसमान साफ हो गया है, जिससे धूप की तपिश बढ़ गई है। तापमान में भी इजाफा हुआ है, जिसके चलते लोगों को अब गर्मी सताने लगी है।