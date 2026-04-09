बिहार में मौसम का यू-टर्न: गर्मी के बीच बारिश-आंधी की एंट्री, लोगों को राहत भी चेतावनी भी

मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में आज आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार बुधवार रात से गुरुवार तक 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और उत्तर-पश्चिमी चक्रवातीय सिस्टम के मिलन से यह मौसमीय बदलाव हुआ है। इसके असर से पटना समेत राज्य के कई जिलों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। हालांकि, 10 अप्रैल के बाद मौसम के फिर से सामान्य होने की संभावना है।