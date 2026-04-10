‘RDX है तैयार, उड़ा देंगे विधानसभा…’ धमकी भरे ईमेल से पटना में हड़कंप, हाई अलर्ट

धमकी मिलने के बाद, पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गए। बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमें तुरंत बिहार विधानसभा परिसर पहुंचीं, जहां सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। सुरक्षा व्यवस्था न केवल विधानसभा में बल्कि पटना सिविल कोर्ट परिसर में भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि वहां भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और हर कोने-कोने की बारीकी से जांच की जा रही है।