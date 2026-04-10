लालू और नीतीश में क्या है सबसे बड़ा अंतर? शिवानंद तिवारी ने बताया, क्यों सीएम लालू पर तमतमा गए थे नीतीश कुमार

लालू मुझे अपने स्कूल के दिनों से जानते थे। मेरी इस प्रतिक्रिया से स्थिति अचानक बदल गई। लालू यादव तुरंत उठे, मुझे पकड़कर शांत करने लगे और बाहर आवाज लगाई। “अरे कहां मर गया सब। जल्दी बाबा के लिए चाय ले आओ। दूसरी ओर नीतीश को कहा, बैठिए नीतीश जी, बाबा चाय पी कर जायेंगे। नीतीश ठस से बैठ गए। चाय आई। अब चाय गले के नीचे उतर रही है! किसी तरह चाय गले से नीचे उतार कर हम लोग वहां से बाहर निकले। बिहार भवन के बिलकुल नजदीक ही नीतीश कुमार का सरकारी आवास था। वातावरण गंभीर था। घर पहुंचते ही नीतीश कुमार ने अपने स्टाफ को आदेश दिया कि किसी का फोन नहीं देना है। किसी से मिलना नहीं है। पटना सरयू राय को फोन लगाइए। राय को फोन गया कि शाम जहाज से दिल्ली पहुंचे।