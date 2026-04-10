नीतीश कुमार का अधूरा मिशन, निशांत करेंगे पूरा… पटना में लगे ‘फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार’ के पोस्टर

नीतीश कुमार ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए संकेत दे दिया है कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसी बीच दिल्ली में भाजपा कोर कमेटी की एक अहम बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में बिहार की नई सरकार के गठन और अगले मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगनी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई भाजपा नेता पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि जेडीयू कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि नीतीश कुमार के विजन को निशांत कुमार ही आगे बढ़ाएं।