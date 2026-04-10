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नीतीश कुमार का अधूरा मिशन, निशांत करेंगे पूरा… पटना में लगे ‘फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार’ के पोस्टर

नीतीश कुमार ने राज्य सभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। इस बीच जदयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर नीतीश के बेटे निशांत कुमार को 'फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार' बताया गया है। ये पोस्टर छात्र जदयू लगाए गए हैं।

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पटना

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Anand Shekhar

Apr 10, 2026

Nitish Kumar, Nishant Kumar,

नीतीश कुमार, निशांत कुमार (फोटो- Bihari Man एक्स पोस्ट)

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शुक्रवार को दिल्ली में राज्य सभा सदस्य के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। लेकिन इसी बीच पटना में जेडीयू मुख्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर ने पूरे राज्य का सियासी पारा बढ़ा दिया है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को न केवल नीतीश के सपनों का उत्तराधिकारी, बल्कि फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार बताया गया है।

बिहार को मत कीजिए अनाथ… पोस्टरों के जरिए अपील

नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर छात्र JDU के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण पटेल द्वारा JDU कार्यालय के बाहर यह पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा है, ' नीतीश सेवक, मांगे निशांत। हे जनेश्वर… बिहार छोड़कर हम बिहारवासियों को मत कीजिए अनाथ। पूछता है आज पूरा बिहार, आप जैसा कौन देगा सुरक्षा गारंटी और पूरा साथ।'

पोस्टर के निचले हिस्से में नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करते हुए लिखा गया है, 'निशांत निश्चय… नीतीश जी का मिशन अधूरा… निशांत कुमार ही करेंगे पूरा, मिशन विकसित बिहार 2040।' पोस्टर में ऊपर नीतीश कुमार की फोटो लगी है और नीचे निशांत कुमार की तस्वीर है। निशांत की तस्वीर के साथ लिखा है 'फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार'।

मिशन विकसित बिहार 2040 और निशांत की भूमिका

नीतीश कुमार ने हमेशा से बिहार के लिए लॉन्ग-टर्म विजन रखा है, चाहे वह 'सात निश्चय' हो या 'जल-जीवन-हरियाली'। अब इन पोस्टरों के जरिए 'मिशन विकसित बिहार 2040' का नारा बुलंद किया गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद पार्टी के वोट बैंक (लव-कुश समीकरण) को बचाए रखने के लिए निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति के केंद्र में लाया जा रहा है। निशांत, जो पेशे से इंजीनियर हैं, उनकी साफ-सुथरी और सरल छवि युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बन रही है।

दिल्ली में नए सीएम के नाम पर मंथन

नीतीश कुमार ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए संकेत दे दिया है कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसी बीच दिल्ली में भाजपा कोर कमेटी की एक अहम बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में बिहार की नई सरकार के गठन और अगले मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगनी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई भाजपा नेता पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि जेडीयू कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि नीतीश कुमार के विजन को निशांत कुमार ही आगे बढ़ाएं।

लगातार सक्रिय हैं निशांत कुमार

निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनकी सक्रियता जेडीयू के भीतर काफी बढ़ी है। वे पूरे बिहार में भ्रमण कर लगातार युवा विधायकों और संगठन के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं।

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नीतीश कुमार

Published on:

10 Apr 2026 01:11 pm

Hindi News / Bihar / Patna / नीतीश कुमार का अधूरा मिशन, निशांत करेंगे पूरा… पटना में लगे ‘फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार’ के पोस्टर

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