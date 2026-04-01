पत्नी की चप्पल में GPS लगाकर पति ने खोली बेवफाई की पोल! पटना में सामने आया चौंकाने वाला मामला

GPS लगाकर पति ने खोली बेवफाई की पोल फोटो -(AI Generated)
पटना से सटे फुलवारीशरीफ में पत्नी की कथित बेवफाई पर नजर रखने के लिए पति ने ऐसा कदम उठाया, जिसकी पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, फुलवारीशरीफ के एकता नगर में रहने वाले एक व्यक्ति को अपनी पत्नी पर शक था कि उसका किसी और से संबंध है। इस संदेह के चलते पति ने फिल्मी अंदाज में तकनीक का सहारा लिया और पत्नी की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया और उसने अपनी पत्नी की बेवफाई का पता लगा लिया।
हालांकि, इस मामले के बढ़ने से पहले ही पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया। फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पति द्वारा अपनाए गए इस तरीके की पूरे इलाके में खूब चर्चा हो रही है।
फुलवारीशरीफ के रहने वाले एक युवक को पिछले कई महीनों से अपनी पत्नी पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध होने का संदेह था। हालांकि, उसके पास इस शक को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वह इस बारे में खुलकर कुछ कह भी नहीं पा रहा था। सच जानने के लिए उसने तकनीक का सहारा लिया और चुपचाप अपनी पत्नी की चप्पल में GPS डिवाइस लगा दिया, ताकि वह उसकी गतिविधियों पर नजर रख सके। पत्नी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई।
बताया जा रहा है कि शनिवार को जब पत्नी घर से बाहर निकली, तो पति लगातार उसकी लोकेशन ट्रैक करता रहा। कुछ समय बाद जब लोकेशन एक जगह पर स्थिर हो गई, तो वह तुरंत वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह हैरान रह गया। अंदर उसकी पत्नी एक अन्य व्यक्ति के साथ मौजूद थी। यह दृश्य देखकर पति गुस्से में आ गया।
अपनी पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ देखकर युवक भड़क गया और गुस्से में आकर उसने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। यह देख महिला के साथ मौजूद व्यक्ति ने भी हस्तक्षेप किया और दोनों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और वहां हंगामा शुरू हो गया। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। इस दौरान हल्की धक्का-मुक्की और मारपीट की भी खबर सामने आई।
हंगामा बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। हालांकि, विवाद शांत नहीं होने पर पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई, जहां देर रात तक कहासुनी जारी रही। बाद में किसी तरह मामला शांत कराया गया और दोनों पक्षों को छोड़ दिया गया। इस पूरे मामले में किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है।
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