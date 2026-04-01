पत्नी की चप्पल में GPS लगाकर पति ने खोली बेवफाई की पोल! पटना में सामने आया चौंकाने वाला मामला

फुलवारीशरीफ के रहने वाले एक युवक को पिछले कई महीनों से अपनी पत्नी पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध होने का संदेह था। हालांकि, उसके पास इस शक को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वह इस बारे में खुलकर कुछ कह भी नहीं पा रहा था। सच जानने के लिए उसने तकनीक का सहारा लिया और चुपचाप अपनी पत्नी की चप्पल में GPS डिवाइस लगा दिया, ताकि वह उसकी गतिविधियों पर नजर रख सके। पत्नी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई।