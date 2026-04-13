होर्मुज के तनाव में भारत को ईरान का साथ: राजदूत बोले- भारतीय जहाजों के लिए करेंगे खास तैयारी

राजदूत फतहाली ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हम भारतीय सरकार के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। भारतीय जहाजों के लिए हम अच्छी तैयारी चाहते हैं। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री के हवाले से भारत को पांच दोस्त देशों में शामिल बताया। फतहाली ने भारत के लोगों और सरकार का आभार जताया कि मुश्किल समय में उन्होंने विश्वसनीय साथी साबित होने का परिचय दिया। उन्होंने आगे कहा कि मैं सभी भारतीय लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। वे सच्चे विश्वसनीय और दयालु साझेदार हैं। भारत सरकार का भी शुक्रिया जो इस कठिन समय में जरूरी व्यवस्थाएं करने में मदद कर रही है।