ट्रंप की ‘नाकाबंदी’ पर ईरान का पलटवार: $4.5 वाली गैस की कीमतों के लिए तैयार रहे दुनिया

इससे पहले दिन में चीन ने होर्मुज स्ट्रेट से निर्बाध नौवहन की मांग की थी। शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने सोमवार को कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा, स्थिरता और निर्बाध आवागमन की रक्षा करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों की पूर्ति करता है। जब गुओ से पूछा गया कि अगर चीन ईरान को हथियार मुहैया कराता पाया जाता है तो ट्रंप टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि टैरिफ से किसी को फायदा नहीं होता।

ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, उन्होंने कहा कि चीन का रुख बहुत स्पष्ट है, टैरिफ युद्धों में कोई विजेता नहीं होता।