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ट्रंप की ‘नाकाबंदी’ पर ईरान का पलटवार: $4.5 वाली गैस की कीमतों के लिए तैयार रहे दुनिया

Iran Speaker: ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी गालिबफ ने सोमवार को गणितीय तरीके से यह समझाने की कोशिश की कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज स्ट्रेट की तथाकथित नाकाबंदी की जाएगी तो तेल की कीमतों में उछाल आएगा।

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भारत

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Shaitan Prajapat

Apr 13, 2026

Strait of Hormuz

Strait of Hormuz

Israel-Iran war: अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि अमेरिका जल्द ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर देगा। ट्रंप की नाकाबंदी पर ईरान ने अब पलटवार किया है। ईरान के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी नाकाबंदी से तेल की कीमतों में और अधिक उछाल आएगा।

गालिबफ ने जारी की चेतावनी

ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी गालिबफ ने सोमवार को गणितीय तरीके से यह समझाने की कोशिश की कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज स्ट्रेट की तथाकथित नाकाबंदी से तेल की कीमतों में और अधिक उछाल आएगा। गालिबफ ने चेतावनी दी कि लोग जल्द ही मौजूदा गैस की कीमतों के लिए उदासीन हो जाएंगे। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा, 'वर्तमान पेट्रोल पंप के आंकड़ों का आनंद लें। तथाकथित नाकाबंदी के साथ, जल्द ही आपको 4-5 डॉलर के पेट्रोल की याद आएगी। DO_BSOH>0 = f(f(O))>f(O)'


यहां पर बीएसओएच का अर्थ है होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी, और सूत्र ने दिखाया कि नाकाबंदी जारी रहने के साथ-साथ इसके प्रभाव से गैस की कीमतों में वृद्धि होगी।

अमेरिका ने दी थी नाकाबंदी की धमकी

आपको बता दें कि अमेरिकी सेना ने कहा है कि वह सोमवार से ईरान के सभी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर देगी, क्योंकि ट्रंप ने घोषणा की है कि होर्मुज स्ट्रेट से होकर वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति का पांचवां हिस्सा सामान्य रूप से गुजरता है, को अमेरिकी नौसेना द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाएगा।

ईरानी दूतावास ने उठाया मजाक

इसी बीच सिएरा लियोन स्थित ईरानी दूतावास ने आज ईरान के तेल और पानी के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रयास पर हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की। उन्होंने एक्स पर लिखा था, 'आपको पता है ना कि X पर पोस्ट करके नाकाबंदी नहीं की जा सकती? मतलब आपको सचमुच अपने जहाजों को करीब लाना होगा!'

टैरिफ की धमकी पर चीन ने कही ये बात

इससे पहले दिन में चीन ने होर्मुज स्ट्रेट से निर्बाध नौवहन की मांग की थी। शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने सोमवार को कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा, स्थिरता और निर्बाध आवागमन की रक्षा करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों की पूर्ति करता है। जब गुओ से पूछा गया कि अगर चीन ईरान को हथियार मुहैया कराता पाया जाता है तो ट्रंप टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि टैरिफ से किसी को फायदा नहीं होता।
ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, उन्होंने कहा कि चीन का रुख बहुत स्पष्ट है, टैरिफ युद्धों में कोई विजेता नहीं होता।

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Published on:

13 Apr 2026 04:32 pm

Hindi News / World / ट्रंप की ‘नाकाबंदी’ पर ईरान का पलटवार: $4.5 वाली गैस की कीमतों के लिए तैयार रहे दुनिया

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