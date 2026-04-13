होर्मुज स्ट्रेट से बारूदी सुरंगे नहीं हटाएगा जापान, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं

माइनस्वीपर विशेष प्रकार के नौसैनिक जहाज होते हैं, जो समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों को खोजकर निष्क्रिय करते हैं। ये जहाज अत्याधुनिक तकनीक की मदद से पानी के भीतर छिपी माइंस का पता लगाते हैं और उन्हें सुरक्षित रूप से हटाते हैं, जिससे जहाजों की आवाजाही बाधित न हो। जापान के पास दुनिया की सबसे सक्षम माइनस्वीपिंग टीम मानी जाती है। उसकी समुद्री आत्मरक्षा बल आधुनिक अवाजी श्रेणी के एफआरपी जहाजों का उपयोग करती है, जो फाइबर-रिइन्फोर्स्ड प्लास्टिक से बने होते हैं और रडार की पकड़ से भी काफी हद तक बच सकते हैं। यह क्षमता होर्मुज जैसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।