राष्ट्रीय लोक अदालत आज, ट्रैफिक चालान माफ करवाने वाले ये डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचे कोर्ट

यदि आप ट्रैफिक चालान माफ करवाना चाहते हैं तो चालान की एक से ज्यादा फोटोकॉपी लेकर जाएं। इसमें ट्रैफिका चालान नंबर, गाड़ी नंबर और तारीख सही से दिखाई देनी चाहिए। इसके साथ ही, बाइक या कार की RC की ऑरिजनल कॉपी और एक सत्यापित कॉपी साथ लेकर जाएं। साथ ही, ड्राइविंग लाइसेंस और उसकी फोटोकॉपी लेकर जाएं। वहीं, अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी में से कोई एक पहचान प्रमाण जरूर लेकर जाएं। अगर आपको पुलिस या कोर्ट से ट्रैफिक उल्लंघन का नोटिस मिला है तो उसकी भी एक कॉपी जरूर लेकर जाएं। अगर आपका ट्रैफिक चालान आंशिक रूप से भुगतान किया है, तो आपको उसकी रसीद भी साथ लेकर जाना चाहिए। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है।