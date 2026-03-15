National Vaccination Day: टीके बने जीवन की ढाल, चेचक से कोरोना तक करोड़ों जिंदगियां बचीं

National Vaccination Day: आज हम और हमारे बच्चे एक ऐसी ढाल से सुरक्षित हैं, जिसे टीका या वैक्सीन कहते हैं। यही ढाल यानी टीकाकरण पिछले कई दशकों में चेचक, पोलियो, टिटनेस और कोरोना जैसी महामारी का सुरक्षा कवच बना और लाखों लोगों की जिंदगियां बचाईं। यूनिसेफ के मुताबिक टीके हर साल दुनिया में 44 लाख मौतें रोकते हैं। भारत के यूनिवर्सल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम (यूआइपी) में 12 से ज्यादा टीके मुफ्त लगते हैं। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस इसलिए मनाया जाता है, क्योंकि 1995 में इसी दिन भारत में पल्स पोलियो अभियान की पहली खुराक दी गई थी। इस सफल कार्यक्रम के बाद 2014 में देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्यातक देश है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को लगभग 60 फीसदी टीके भारत ही देता है। यानी भारत अपना ही नहीं पूरी दुनिया की सेहत को संभालता है।