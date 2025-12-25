25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

राष्ट्रीय

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ऑपरेशन शुरू, पहली कमर्शियल फ्लाइट हुई लैंड

Commercial Flight Operations: नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहली कमर्शियल फ्लाइट की लैंडिंग के साथ मुंबई को ट्विन एयरपोर्ट मॉडल की सौगात मिली।

मुंबई

image

Devika Chatraj

Dec 25, 2025

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (ANI)

Mumbai International Airport: नवी मुंबई के लोगों और पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के लिए क्रिसमस का दिन दोहरी खुशी लेकर आया। लंबे इंतजार के बाद अदाणी समूह द्वारा विकसित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (NMIA) आज से कमर्शियल उड़ानों के लिए खुल गया। सुबह 8 बजे बेंगलुरु से आई इंडिगो की फ्लाइट 6E460 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की, जिसका पारंपरिक वॉटर कैनन सैल्यूट से भव्य स्वागत किया गया।

मुंबई बना ट्विन एयरपोर्ट मॉडल

इसके साथ ही मुंबई अब ट्विन एयरपोर्ट मॉडल वाला शहर बन गया है, जो लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई जैसे ग्लोबल हब्स की तर्ज पर है। मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (CSMIA) पर बढ़ते दबाव को कम करने और एमएमआर की क्षमता बढ़ाने में यह एयरपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पहले चरण में यह सालाना 2 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सकेगा।

पहले दिन की उड़ानें

पहले दिन इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्टार एयर ने घरेलू सेवाएं शुरू कीं। कुल 15 डिपार्चर और लगभग 30 एयर ट्रैफिक मूवमेंट दर्ज किए गए। प्रमुख रूट्स में बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, गोवा, अहमदाबाद आदि शामिल हैं। शुरुआती महीने में एयरपोर्ट सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ऑपरेट करेगा, फरवरी 2026 से 24x7 हो जाएगा।

लॉन्च पर हुआ ड्रोन शो

ऑपरेशंस शुरू होने की पूर्व संध्या पर 1,515 ड्रोनों का भव्य शो आयोजित किया गया, जिसने रात के आकाश को रोशनी से जगमगा दिया। ड्रोनों ने 3डी कमल का फूल, एयरपोर्ट लोगो, ग्रीन एयरपोर्ट, मुंबई के ऊपर उड़ता विमान और 'भारत का उदय' जैसे आकर्षक फॉर्मेशन बनाए। यह शो एयरपोर्ट की कमल-प्रेरित थीम और स्थिरता पर केंद्रित था।

एयरपोर्ट की खासियतें

कमल फूल से प्रेरित टर्मिनल डिजाइन, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत स्थिरता पर फोकस, आधुनिक सुविधाएं और मल्टीमोडल कनेक्टिविटी (मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, मेट्रो, रेल) इस एयरपोर्ट को खास बनाती हैं। अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने 2021 से तेजी से निर्माण कर इसे चरणबद्ध तरीके से ऑपरेशनल बनाया।

Published on:

25 Dec 2025 10:45 am

Hindi News / National News / नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ऑपरेशन शुरू, पहली कमर्शियल फ्लाइट हुई लैंड

