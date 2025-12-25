नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ऑपरेशन शुरू, पहली कमर्शियल फ्लाइट हुई लैंड

Mumbai International Airport: नवी मुंबई के लोगों और पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के लिए क्रिसमस का दिन दोहरी खुशी लेकर आया। लंबे इंतजार के बाद अदाणी समूह द्वारा विकसित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (NMIA) आज से कमर्शियल उड़ानों के लिए खुल गया। सुबह 8 बजे बेंगलुरु से आई इंडिगो की फ्लाइट 6E460 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की, जिसका पारंपरिक वॉटर कैनन सैल्यूट से भव्य स्वागत किया गया।