झारखंड में नौ नक्सलियों ने किया सरेंडर, पांच एके-47 समेत कई हथियार भी पुलिस को सौंपे

लातेहार पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ के आईजी साकेत सिंह, आईजी अभियान माइकलराज एस, पलामू आईजी सुनील भास्कर, डीआईजी नौशाद आलम, लातेहार एसपी कुमार गौरव और सीआरपीएफ कमांडेंट मौजूद रहे। पुलिस ने कहा, जिले में नक्सलियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और सरकार की आत्मसमर्पण नीति का असर साफ दिख रहा है। बतां दे कि, कुछ महीने पहले जेजेएमपी के पांच लाख के इनामी लवलेश गंझू और एक-एक लाख के इनामी प्रमोद गंझू, पलेंद्र गंझू और तुलसी गंझू ने भी सरेंडर किया था। आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 से अब तक लातेहार पुलिस ने 75 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है।