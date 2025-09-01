Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

झारखंड में नौ नक्सलियों ने किया सरेंडर, पांच एके-47 समेत कई हथियार भी पुलिस को सौंपे

झारखंड के लातेहार जिले में प्रतिबंधित जेजेएमपी संगठन के प्रमुख समेत नौ नक्सलियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया।

भारत

Himadri Joshi

Sep 01, 2025

Naxalites surrendered in Jharkhand
झारखंड में नौ नक्सलियों ने किया सरेंडर (फोटो-आईएएनएस)

झारखंड के पुलिस और सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामीयाबी हासिल हुई है। राज्य के लातेहार जिले में सोमवार को प्रतिबंधित संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद (जेजेएमपी) संगठन के सबसे बड़े जोनल कमांडर समेत नौ उग्रवादियों ने सरेंडर किया है। यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर माना जा रहा है, क्योंकि यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने एकसाथ आत्मसमर्पण किया है।

पांच एके-47 समेत कई हथियार पुलिस को सौंपे

इन नो उग्रवादियों में से चार पर पांच-पांच लाख रुपए के इनाम घोषित थे। इसके अलावा एक अन्य पर तीन लाख और चार अन्य नक्सल वारदातों में वांटेड थे। सरेंडर करने के साथ ही इन्होंने पुलिस को कई हथियार भी सौंपे है। इसमें पांच एके-47 सहित बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस शामिल है। लातेहार पुलिस का दावा है कि इस समपर्ण के साथ जेजेएमपी संगठन का पूरी तरह खात्मा हो गया है।

ये भी पढ़ें

पंजाब में भयानक बाढ़ ने मचाई तबाही, फसलें बर्बाद, जानवर बहकर पहुंचे पाकिस्तान, अमित शाह ने की सीएम मान से फोन पर बात
राष्ट्रीय
Punjab floods

जेजेएमपी के प्रमुख ने किया सरेंडर

जेजेएमपी के जोनल कमांडर रवींद्र यादव पर पांच लाख रुपए का इनाम घोषित था और उसके खिलाफ करीब 14 मामले दर्ज है। रवींद्र ने तीन अन्य राइफल और दो एके-47 के साथ ही 1,241 कारतूस पुलिस को सौंपे। इसके अलावा संगठन के सब जोनल कमांडर अखिलेश रवींद्र यादव और बलदेव गंझू पर पर भी पांच लाख का इनाम था। अखिलेश के खिलाफ 10 और गंझू के खिलाफ 9 मामले दर्ज है। अखिलेश ने एक एके-47 और 256 कारतूस के साथ पुलिस के सामने सरेंडर किया।

लातेहार पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण कार्यक्रम आयोजित

लातेहार पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ के आईजी साकेत सिंह, आईजी अभियान माइकलराज एस, पलामू आईजी सुनील भास्कर, डीआईजी नौशाद आलम, लातेहार एसपी कुमार गौरव और सीआरपीएफ कमांडेंट मौजूद रहे। पुलिस ने कहा, जिले में नक्सलियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और सरकार की आत्मसमर्पण नीति का असर साफ दिख रहा है। बतां दे कि, कुछ महीने पहले जेजेएमपी के पांच लाख के इनामी लवलेश गंझू और एक-एक लाख के इनामी प्रमोद गंझू, पलेंद्र गंझू और तुलसी गंझू ने भी सरेंडर किया था। आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 से अब तक लातेहार पुलिस ने 75 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Sept 2025 02:52 pm

Hindi News / National News / झारखंड में नौ नक्सलियों ने किया सरेंडर, पांच एके-47 समेत कई हथियार भी पुलिस को सौंपे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट