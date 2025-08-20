उपराष्ट्रपति पद के लिए NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने दाखिल किया नामांकन

प्रधानमंत्री मोदी ने राधाकृष्णन की उम्मीदवारी की सराहना करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "सीपी राधाकृष्णन जी ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता के साथ खुद को विशिष्ट बनाया है। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और वंचितों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। मुझे खुशी है कि NDA ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना है।"