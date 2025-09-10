नेपाल में फंसे नागरिकों की वापसी के लिए एक्शन में आई गुजरात और आंध्र प्रदेश सरकार

Nepal Gen Z Protest: नेपाल में अशांति और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच, आंध्र प्रदेश और गुजरात की सरकारों ने अपने-अपने राज्यों के वहां फंसे नागरिकों की सुरक्षा और वापसी के लिए त्वरित कदम उठाए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने 187 तेलुगु लोगों की पहचान की है, जो नेपाल के विभिन्न स्थानों पर फंसे हैं, और रियल टाइम गवर्नेंस (RTG) मंत्री नारा लोकेश अमरावती के आरटीजी केंद्र से बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। दूसरी ओर, गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और गुजराती नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। दोनों राज्य सरकारें भारतीय दूतावास और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही हैं।