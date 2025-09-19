नेपाल प्रदर्शन के दौरान किसने चलवाई Gen-Z पर गोलियां? केपी ओली ने कहा- मैंने नहीं दिए थे आदेश

नेपाल में हाल ही हुए जेन-जी प्रदर्शन ने देश में नया इतिहास रच दिया। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरु हुए इस आंदोलन ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया, जिसके चलते दर्जनों लोगों की मौत हो गई और फिर देश की सरकार भी गिर गई। जेन-जी के इस आंदोलन के पहले दिन 8 सितंबर को ऑटोमैटिक हथियारों से की गई फायरिंग में 19 लोगों की मौत हो गई थी। अब तक जहां ऐसा माना जा रहा था कि यह फायरिंग ओली सरकार के आदेश पर की गई थी, वहीं अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। ओली ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा है कि उन्होंने जेन-जी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश नहीं दिए थे।