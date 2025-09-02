एस्ट्रोनॉमर के बाद नेस्ले के सीईओ ने जूनियर से अफेयर के चलते नौकरी से धोया हाथ

मैगी, किटकैट और नेसकैफे कॉफी जैसे फेमस उत्पाद की निर्मात कंपनी नेस्ले ने लॉरेंट के खिलाफ एक जांच की थी जिसमें उन्हें दोषी पाए जाने के बाद पद से बर्खास्त कर दिया गया। इस जांच में लॉरेंट के एक जूनियर के साथ सिक्रेट रिलेशन की जांच की गई और उनके रिश्ते का खुलासा होने पर उन्हें पद से हटा दिया गया। नेस्ले के अनुसार लॉरेंट ने कंपनी की व्यावसायिक आचार संहिता का उल्लंघन किया है। लॉरेंट को हटाने के तुरंत बाद ही नेस्ले कंपनी ने एक नए सीईओ की नियुक्ती भी कर दी है। नेस्ले की ओर से जारी बयान के अनुसार अब फिलिप नवरातिल कंपनी के नए सीईओ है।