Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

एस्ट्रोनॉमर के बाद नेस्ले के सीईओ ने जूनियर से अफेयर के चलते नौकरी से धोया हाथ

जूनियर से अफेयर के चलते नेस्ले कंपनी ने अपने सीईओ लॉरेंट फ्रेइक्स को उनके पद से हटा दिया है। अब फिलिप नवरातिल नेस्ले के नए सीईओ है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 02, 2025

Nestle CEO Laurent Freixe
नेस्ले ने सीईओ को नौकरी से निकाला (फोटो- Le Parisien एक्स पोस्ट)

कुछ ही समय पहले सहकर्मी से रिश्तों के चलते एस्ट्रोनॉमर कंपनी ने पूर्व सीईओ एंडी बायरन को उनके पद से हाथ धोना पड़ा था। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और मशहूर कंपनी के सीईओ को इसी तरह के विवादों के चलते अपने पद से हटा दिए गए है। खबरों की मानें तो स्विट्जरलैंड की मशहूर खाद्य उत्पाद कंपनी नेस्ले ने जूनियर कर्मचारी के साथ रोमांटिक रिश्ते बनाने के चलते अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) लॉरेंट फ्रेइक्स को उनके पद से हटा दिया है।

लॉरेंट कंपनी की जांच में पाए गए दोषी

मैगी, किटकैट और नेसकैफे कॉफी जैसे फेमस उत्पाद की निर्मात कंपनी नेस्ले ने लॉरेंट के खिलाफ एक जांच की थी जिसमें उन्हें दोषी पाए जाने के बाद पद से बर्खास्त कर दिया गया। इस जांच में लॉरेंट के एक जूनियर के साथ सिक्रेट रिलेशन की जांच की गई और उनके रिश्ते का खुलासा होने पर उन्हें पद से हटा दिया गया। नेस्ले के अनुसार लॉरेंट ने कंपनी की व्यावसायिक आचार संहिता का उल्लंघन किया है। लॉरेंट को हटाने के तुरंत बाद ही नेस्ले कंपनी ने एक नए सीईओ की नियुक्ती भी कर दी है। नेस्ले की ओर से जारी बयान के अनुसार अब फिलिप नवरातिल कंपनी के नए सीईओ है।

ये भी पढ़ें

एस्ट्रोनॉमर ने शुरु की एंडी बायरन के वायरल वीडियो की जांच, पीट डीजॉय को बनाया नया सीईओ
विदेश
Astronomer begins investigation into Andy Byrne's viral video case

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की निगरानी में हुई जांच

नेस्ले के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से जारी बयान के अनुसार लॉरेंट के खिलाफ जांच चेयरमैन पॉल बकल और लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पाबलो इस्ला की निगरानी में की गई थी। चेयरमैन पॉल बकल ने बताया कि जांच के दौरान बाहरी काउंसलिंग की मदद भी ली गई थी। उन्होंने कहा, यह एक जरूरी फैसला था. नेस्ले के मूल्य और प्रशासन ही हमारी कंपनी की मजबूत नींव हैं. मैं लॉरेंट को उनकी इतने सालों की सेवा के लिए धन्यवाद देता हूं।

लॉरेंट का नेस्ले से दशकों पूराना रिश्ता

लॉरेंट का नेस्ले से रिश्ता दशकों पूराना है और उनका स्थान कंपनी के दिग्गज लोगों में माना जाता था। उन्होंने 1986 में फ्रांस से नेस्ले कंपनी को ज्वाइन किया था और 2014 तक उन्होंने यूरोप में कंपनी का पूरा कार्यभार संभाला। लॉरेंट ने लंबे समय तक कंपनी की जिम्मेदारी संभाली और कंपनी को और तरक्की दिलाई। लेकिन अब जूनियर से संबंधों के चलते उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Sept 2025 12:01 pm

Hindi News / National News / एस्ट्रोनॉमर के बाद नेस्ले के सीईओ ने जूनियर से अफेयर के चलते नौकरी से धोया हाथ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट