एस्ट्रोनॉमर के बाद नेस्ले के सीईओ ने जूनियर से अफेयर के चलते नौकरी से धोया हाथ

कुछ ही समय पहले सहकर्मी से रिश्तों के चलते एस्ट्रोनॉमर कंपनी ने पूर्व सीईओ एंडी बायरन को उनके पद से हाथ धोना पड़ा था। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और मशहूर कंपनी के सीईओ को इसी तरह के विवादों के चलते अपने पद से हटा दिए गए है। खबरों की मानें तो स्विट्जरलैंड की मशहूर खाद्य उत्पाद कंपनी नेस्ले ने जूनियर कर्मचारी के साथ रोमांटिक रिश्ते बनाने के चलते अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) लॉरेंट फ्रेइक्स को उनके पद से हटा दिया है।
मैगी, किटकैट और नेसकैफे कॉफी जैसे फेमस उत्पाद की निर्मात कंपनी नेस्ले ने लॉरेंट के खिलाफ एक जांच की थी जिसमें उन्हें दोषी पाए जाने के बाद पद से बर्खास्त कर दिया गया। इस जांच में लॉरेंट के एक जूनियर के साथ सिक्रेट रिलेशन की जांच की गई और उनके रिश्ते का खुलासा होने पर उन्हें पद से हटा दिया गया। नेस्ले के अनुसार लॉरेंट ने कंपनी की व्यावसायिक आचार संहिता का उल्लंघन किया है। लॉरेंट को हटाने के तुरंत बाद ही नेस्ले कंपनी ने एक नए सीईओ की नियुक्ती भी कर दी है। नेस्ले की ओर से जारी बयान के अनुसार अब फिलिप नवरातिल कंपनी के नए सीईओ है।
नेस्ले के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से जारी बयान के अनुसार लॉरेंट के खिलाफ जांच चेयरमैन पॉल बकल और लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पाबलो इस्ला की निगरानी में की गई थी। चेयरमैन पॉल बकल ने बताया कि जांच के दौरान बाहरी काउंसलिंग की मदद भी ली गई थी। उन्होंने कहा, यह एक जरूरी फैसला था. नेस्ले के मूल्य और प्रशासन ही हमारी कंपनी की मजबूत नींव हैं. मैं लॉरेंट को उनकी इतने सालों की सेवा के लिए धन्यवाद देता हूं।
लॉरेंट का नेस्ले से रिश्ता दशकों पूराना है और उनका स्थान कंपनी के दिग्गज लोगों में माना जाता था। उन्होंने 1986 में फ्रांस से नेस्ले कंपनी को ज्वाइन किया था और 2014 तक उन्होंने यूरोप में कंपनी का पूरा कार्यभार संभाला। लॉरेंट ने लंबे समय तक कंपनी की जिम्मेदारी संभाली और कंपनी को और तरक्की दिलाई। लेकिन अब जूनियर से संबंधों के चलते उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया है।