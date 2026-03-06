बिहार, बंगाल,दिल्ली सहित कई राज्यों में नए गवर्नर नियुक्त, देखें पूरी लिस्ट

New Governors Appointed In Several States
New Governer Of Many States: देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और उपराज्यपाल के पदों पर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलग-अलग राज्यों के लिए नई नियुक्तियों को मंजूरी दी है। इस फेरबदल के बाद कई राज्यों को नए राज्यपाल मिले हैं, जबकि कुछ नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। यहां के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उनके स्थान पर तमिलनाडु के मौजूदा राज्यपाल आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बनाया गया है। आर.एन. रवि रक्षा और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। तमिलनाडु सरकार के साथ उनके मतभेद भी अक्सर सुर्खियों में रहे हैं।
दिल्ली में भी अहम बदलाव हुआ है। अब तक दिल्ली के उपराज्यपाल रहे वी.के. सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को जिम्मेदारी दी गई है। संधू विदेश मामलों के जानकार माने जाते हैं और अमेरिका में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। तमिलनाडु में राज्यपाल पद खाली होने के बाद केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। यानी अब वे केरल के साथ-साथ तमिलनाडु के भी राज्यपाल का कार्यभार संभालेंगे।
इसके अलावा लद्दाख के मौजूदा उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना भेजा गया है। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को अब महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में भी नया चेहरा देखने को मिलेगा। बिहार के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को वहां का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। फिलहाल बिहार में आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं।
|राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
|नया राज्यपाल / उपराज्यपाल
|पहले किस पद पर थे
|पश्चिम बंगाल
|आर. एन. रवि
|तमिलनाडु के राज्यपाल
|तमिलनाडु
|राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर (अतिरिक्त प्रभार)
|केरल के राज्यपाल
|दिल्ली (उपराज्यपाल)
|तरनजीत सिंह संधू
|पूर्व भारतीय राजदूत (अमेरिका)
|लद्दाख (उपराज्यपाल)
|वी. के. सक्सेना
|दिल्ली के उपराज्यपाल
|हिमाचल प्रदेश
|कविंद्र गुप्ता
|लद्दाख के उपराज्यपाल
|तेलंगाना
|शिव प्रताप शुक्ला
|हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल
|महाराष्ट्र
|जिष्णु देव वर्मा
|तेलंगाना के राज्यपाल
|नागालैंड
|नंद किशोर यादव
|वरिष्ठ भाजपा नेता
|बिहार
|लेफ्टिनेंट (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन
|पूर्व सेना अधिकारी
