बिहार, बंगाल,दिल्ली सहित कई राज्यों में नए गवर्नर नियुक्त, देखें पूरी लिस्ट

New Governer Of Many States: देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और उपराज्यपाल के पदों पर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलग-अलग राज्यों के लिए नई नियुक्तियों को मंजूरी दी है। इस फेरबदल के बाद कई राज्यों को नए राज्यपाल मिले हैं, जबकि कुछ नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। यहां के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उनके स्थान पर तमिलनाडु के मौजूदा राज्यपाल आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बनाया गया है। आर.एन. रवि रक्षा और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। तमिलनाडु सरकार के साथ उनके मतभेद भी अक्सर सुर्खियों में रहे हैं।