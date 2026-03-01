लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने दिया इस्तीफा! अचानक आए फैसले से केंद्र में हलचल

Kavinder Gupta Resigns: लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने ऑफिस संभालने के आठ महीने में ही गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कविंदर गुप्ता ने 18 जुलाई, 2025 को शपथ ली थी और केंद्र शासित प्रदेश के तीसरे LG बने थे। उनके कार्यकाल के दौरान इलाके में अशांति बढ़ रही थी, जहां लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जैसे सिविल सोसाइटी ग्रुप और संगठन राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची की सुरक्षा और स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण के लिए विरोध कर रहे थे। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि गुप्ता को बुधवार को एक स्थानीय मठ के दौरे के दौरान लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा।