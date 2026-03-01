5 मार्च 2026,

गुरुवार

राष्ट्रीय

लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने दिया इस्तीफा! अचानक आए फैसले से केंद्र में हलचल

Ladakh LG Resignation: कविंदर गुप्ता ने लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने के करीब आठ महीने में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गुप्ता ने 18 जुलाई, 2025 को शपथ ली थी और वे केंद्र शासित प्रदेश के तीसरे LG बने थे।

लेह

image

Shaitan Prajapat

Mar 05, 2026

Ladakh LG Resignation

Ladakh LG Resignation

Kavinder Gupta Resigns: लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने ऑफिस संभालने के आठ महीने में ही गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कविंदर गुप्ता ने 18 जुलाई, 2025 को शपथ ली थी और केंद्र शासित प्रदेश के तीसरे LG बने थे। उनके कार्यकाल के दौरान इलाके में अशांति बढ़ रही थी, जहां लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जैसे सिविल सोसाइटी ग्रुप और संगठन राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची की सुरक्षा और स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण के लिए विरोध कर रहे थे। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि गुप्ता को बुधवार को एक स्थानीय मठ के दौरे के दौरान लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा।

13 साल की उम्र में आरएसएस में हुए थे शामिल

66 साल के गुप्ता 13 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए थे। इमरजेंसी के दौरान उन्हें तेरह महीने जेल हुई थी। 1978 से 1979 तक विश्व हिंदू परिषद की पंजाब यूनिट के सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हुए, वह 1993 से 1998 तक भारतीय युवा मोर्चा की जम्मू और कश्मीर यूनिट के चीफ भी रहे।

लगातार तीन बार चुने गए जम्मू के मेयर

वह 2005 से 2010 तक लगातार तीन बार जम्मू के मेयर चुने गए। 2014 के जम्मू और कश्मीर असेंबली इलेक्शन में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेंबर के तौर पर चुनाव लड़ा और जम्मू के गांधीनगर सीट से कांग्रेस के मौजूदा MLA रमन भल्ला को हराकर चुने गए।

जम्मू कश्मीर असेंबली के पहले बीजेपी स्पीकर

19 मार्च, 2015 को, गुप्ता जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर चुने गए, और इस पोस्ट पर बैठने वाले भारतीय जनता पार्टी के पहले लीडर बने। 30 अप्रैल 2018 को, गुप्ता को कैबिनेट में फेरबदल के तहत डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उन्होंने निर्मल कुमार सिंह की जगह ली। 19 जून, 2018 को, गुप्ता ने शपथ लेने के 51 दिन बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि BJP ने PDP के साथ गठबंधन से अपना नाम वापस ले लिया था। राम माधव, जो उस समय BJP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे, ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की जिसमें गठबंधन खत्म करने की घोषणा की गई थी।

