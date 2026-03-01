असम में सुखोई Su-30 फाइटर जेट लापता, रडार से टूटा संपर्क, वायुसेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

विमान में एक पायलट सवार था, जो फिलहाल लापता है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू कर दिया गया है। वायुसेना की एक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया है ताकि परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। सर्च टीम अभी तक विमान के मलबे या पायलट का कोई सुराग नहीं पा सकी है। कार्बी आंगलोंग का इलाका पहाड़ी और घना जंगली है, जिससे तलाशी कार्य में चुनौतियां आ रही हैं। हेलीकॉप्टर और अन्य संसाधनों को लगाया गया है, लेकिन रात के समय और मौसम की वजह से ऑपरेशन प्रभावित हो सकता है।