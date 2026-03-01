5 मार्च 2026,

गुरुवार

राष्ट्रीय

असम में सुखोई Su-30 फाइटर जेट लापता, रडार से टूटा संपर्क, वायुसेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

IAF Fighter Jet: असम में सुखोई 30 लड़ाकू विमान रडार से संपर्क में आने के बाद लापता हो गया है। अधिकारियों ने बताया है कि इसे ढूंढने की कोशिशें जारी हैं।

गुवाहाटी

image

Shaitan Prajapat

Mar 05, 2026

Sukhoi Su-30

Sukhoi Su-30

Sukhoi Su-30 Missing Assam: असम में भारतीय वायुसेना का सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट लापता हो गया है। रडार से इसका संपर्क टूट गया है और वायुसेना ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। यह घटना 5 मार्च 2026 की शाम को हुई, जिससे रक्षा क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

घटना का विवरण और समय

गुवाहाटी डिफेंस पीआरओ के अनुसार, सुखोई Su-30 MKI (जो 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है) शाम करीब 7 बजे एक सॉर्टी (उड़ान मिशन) के दौरान असम के कार्बी आंगलोंग जिले में रडार से गायब हो गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, विमान जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरकर इस क्षेत्र में था। कुछ स्थानीय रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है और इलाके में जोरदार विस्फोट की आवाज सुनी गई। हालांकि, भारतीय वायुसेना या रक्षा मंत्रालय ने अभी तक क्रैश की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

विमान में एक पायलट सवार था, जो फिलहाल लापता है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू कर दिया गया है। वायुसेना की एक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया है ताकि परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। सर्च टीम अभी तक विमान के मलबे या पायलट का कोई सुराग नहीं पा सकी है। कार्बी आंगलोंग का इलाका पहाड़ी और घना जंगली है, जिससे तलाशी कार्य में चुनौतियां आ रही हैं। हेलीकॉप्टर और अन्य संसाधनों को लगाया गया है, लेकिन रात के समय और मौसम की वजह से ऑपरेशन प्रभावित हो सकता है।

विमान रडार संपर्क से बाहर

डिफेंस पीआरओ, गुवाहाटी ने पुष्टि की कि विमान रडार संपर्क से बाहर है और तथ्यों की जांच के लिए टीम भेजी गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में चोकीहोला के पास क्रैश की आशंका जताई गई है। भारतीय वायुसेना ने अभी तक विस्तृत बयान जारी नहीं किया है, लेकिन घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है। यह Su-30 MKI भारतीय वायुसेना का मुख्य लड़ाकू विमान है, जिसकी संख्या सैकड़ों में है और यह रूस से निर्मित है।

Updated on:

05 Mar 2026 09:59 pm

Published on:

05 Mar 2026 09:46 pm

Hindi News / National News / असम में सुखोई Su-30 फाइटर जेट लापता, रडार से टूटा संपर्क, वायुसेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

