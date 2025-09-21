मातम में बदली खुशिया, शादी समारोह में अचानक दो बदमाशों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां

सीनेटर जीन शाहीन ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हमारे राज्य में इस तरह की मूर्खतापूर्ण हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। मैगी गुडलैंडर ने भी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, मैं पीड़ितों, उनके परिवारों और पूरे नाशुआ समुदाय के साथ हूं। हम और जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। सीनेटर मैगी हसन ने भी एक बयान जारी कर कहा, प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। उन्होंने यह भी कहा कि वह घटनास्थल पर मौजूद कानून प्रवर्तन अधिकारियों और फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम के काम के लिए उनके आभारी हैं।