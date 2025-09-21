मातम में बदली खुशिया, शादी समारोह में अचानक दो बदमाशों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां

अमेरिका में एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। यहां न्यू हैम्पशायर प्रांत के नाशुआ स्थित स्काई मीडो कंट्री क्लब में शनिवार को एक शादी समारोह के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई अन्य अब भी गंभीर रूप से घायल है। बोस्टन से मात्र 45 मिनट की दूरी पर स्थित नाशुआ के इस लोकप्रिय स्थल पर हुई घातक हिंसा की जांच की जा रही है। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है।
मैसाचुसेट्स सीमा के पास स्थित इस कंट्री क्लब में हमले के वक्त एक शादी समारोह आयोजित हो रहा था। स्काई मीडो कंट्री क्लब एक निजी सुविधा परिसर है, जिसमें एक गोल्फ कोर्स है। इसे शादियों और अन्य बड़े समारोहों के लिए एक स्थल के रूप में काम लिया जाता है। यहां शनिवार को चल रहे एक शादी सामरोह के दौरान दो लोगों ने अचानक कार्यक्रम में आए लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरु कर दिया।
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, न्यू हैम्पशायर के सहायक अटॉर्नी जनरल पीटर हिंकले ने देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को गोली लगी है, जबकि अन्य लोग वहां मची अफरा-तफरी के बीच घायल हुए हैं। गोलीबारी में कितने लोग घायल हुए, अधिकारियों ने अभी यह जानकारी नहीं दी है। पुलिस के मुताबिक, सीसीटीवी में एक संदिग्ध हमलावर कैद हुआ है। इससे पहले अधिकारियों ने कहा था कि भीड़ पर दो लोगों ने गोलियां चलाई।
खबरों के अनुसार, पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया है। न्यू हैम्पशायर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए इस घटना की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि, दुर्घटना स्थल से लगभग एक मील की दूरी पर स्थित शेरेटन नाशुआ होटल में प्रभावित परिवारों को बुलाया है। वहीं अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों से अगली सूचना तक स्काई मीडो क्षेत्र से दूर रहने का आग्रह किया है।
सीनेटर जीन शाहीन ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हमारे राज्य में इस तरह की मूर्खतापूर्ण हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। मैगी गुडलैंडर ने भी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, मैं पीड़ितों, उनके परिवारों और पूरे नाशुआ समुदाय के साथ हूं। हम और जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। सीनेटर मैगी हसन ने भी एक बयान जारी कर कहा, प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। उन्होंने यह भी कहा कि वह घटनास्थल पर मौजूद कानून प्रवर्तन अधिकारियों और फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम के काम के लिए उनके आभारी हैं।