Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मातम में बदली खुशिया, शादी समारोह में अचानक दो बदमाशों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां

न्यू हैम्पशायर के एक कंट्री क्लब में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान अचानक दो लोगों ने गोलियां चलानी शुरु कर दी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 21, 2025

Mass shooting in New Hampshire wedding
अमेरिका में शादी समारोह में चली गोलियां (फोटो- आईएएनएस)

अमेरिका में एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। यहां न्यू हैम्पशायर प्रांत के नाशुआ स्थित स्काई मीडो कंट्री क्लब में शनिवार को एक शादी समारोह के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई अन्य अब भी गंभीर रूप से घायल है। बोस्टन से मात्र 45 मिनट की दूरी पर स्थित नाशुआ के इस लोकप्रिय स्थल पर हुई घातक हिंसा की जांच की जा रही है। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है।

दो लोगों ने अचानक चलाई गोलियां

मैसाचुसेट्स सीमा के पास स्थित इस कंट्री क्लब में हमले के वक्त एक शादी समारोह आयोजित हो रहा था। स्काई मीडो कंट्री क्लब एक निजी सुविधा परिसर है, जिसमें एक गोल्फ कोर्स है। इसे शादियों और अन्य बड़े समारोहों के लिए एक स्थल के रूप में काम लिया जाता है। यहां शनिवार को चल रहे एक शादी सामरोह के दौरान दो लोगों ने अचानक कार्यक्रम में आए लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरु कर दिया।

ये भी पढ़ें

पाबंदियों के बावजूद आत्मसमर्पण नहीं करेगा ईरान, राष्ट्रपति पेजेशकियन ने किया दावा
विदेश
Iran President Masoud Pezeshkian

न्यू हैम्पशायर के सहायक अटॉर्नी जनरल ने की घटना की पुष्टि

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, न्यू हैम्पशायर के सहायक अटॉर्नी जनरल पीटर हिंकले ने देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को गोली लगी है, जबकि अन्य लोग वहां मची अफरा-तफरी के बीच घायल हुए हैं। गोलीबारी में कितने लोग घायल हुए, अधिकारियों ने अभी यह जानकारी नहीं दी है। पुलिस के मुताबिक, सीसीटीवी में एक संदिग्ध हमलावर कैद हुआ है। इससे पहले अधिकारियों ने कहा था कि भीड़ पर दो लोगों ने गोलियां चलाई।

पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार

खबरों के अनुसार, पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया है। न्यू हैम्पशायर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए इस घटना की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि, दुर्घटना स्थल से लगभग एक मील की दूरी पर स्थित शेरेटन नाशुआ होटल में प्रभावित परिवारों को बुलाया है। वहीं अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों से अगली सूचना तक स्काई मीडो क्षेत्र से दूर रहने का आग्रह किया है।

सीनेटर जीन शाहीन और अन्य ने घटना पर जताया दुख

सीनेटर जीन शाहीन ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हमारे राज्य में इस तरह की मूर्खतापूर्ण हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। मैगी गुडलैंडर ने भी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, मैं पीड़ितों, उनके परिवारों और पूरे नाशुआ समुदाय के साथ हूं। हम और जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। सीनेटर मैगी हसन ने भी एक बयान जारी कर कहा, प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। उन्होंने यह भी कहा कि वह घटनास्थल पर मौजूद कानून प्रवर्तन अधिकारियों और फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम के काम के लिए उनके आभारी हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Sept 2025 01:28 pm

Published on:

21 Sept 2025 01:27 pm

Hindi News / National News / मातम में बदली खुशिया, शादी समारोह में अचानक दो बदमाशों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.