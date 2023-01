सुल्तानपुरी कंझावला हादसे में आया नया मोड़, अंजलि के साथ स्कूटी पर थी एक और लड़की

Sultanpuri Car-Scooty Accident Case: दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में 31 दिसंबर की रात कार से हुई टक्कर में स्कूटी सवार 20 वर्षीय लड़की की दर्दनाक मौत हो गई थी। टक्कर के बाद लड़की करीब 12 किलोमीटर तक कार ने नीचे घसीटती गई। आज इस केस में दिल्ली पुलिस ने एक नया खुलासा किया है।

New twist in Sultanpuri Kanjhawala Accident, Another Girl was on scooty with Anjali