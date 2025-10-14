NHAI का बड़ा ऐलान, गंदे टॉयलेट की जानकारी देने पर 1000 रूपये का इनाम

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देशभर के हाईवे पर सफाई को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। अब यात्रियों को टोल प्लाजा पर गंदे शौचालयों की जानकारी देने पर 1000 रुपये का इनाम मिलेगा यह इनाम सीधे आपके फास्टैग खाते में रिचार्ज के रूप में जुड़ेगा, जिससे आपकी अगली यात्रा थोड़ी सस्ती हो जाएगी।