NHAI का बड़ा ऐलान, गंदे टॉयलेट की जानकारी देने पर 1000 रूपये का इनाम

NHAI देगा इनाम (X)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देशभर के हाईवे पर सफाई को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। अब यात्रियों को टोल प्लाजा पर गंदे शौचालयों की जानकारी देने पर 1000 रुपये का इनाम मिलेगा यह इनाम सीधे आपके फास्टैग खाते में रिचार्ज के रूप में जुड़ेगा, जिससे आपकी अगली यात्रा थोड़ी सस्ती हो जाएगी।
यह अभियान 'स्वच्छ राजमार्ग' के तहत 10 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है और 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। एनएचएआई के मुताबिक, यह योजना केवल उन शौचालयों पर लागू होगी जो एनएचएआई द्वारा बनाए या संचालित किए जाते हैं। पेट्रोल पंप, ढाबा या अन्य निजी सुविधाओं के शौचालय इस दायरे से बाहर रहेंगे।
प्रति यूजर प्रति माह केवल एक इनाम मिलेगा। इनाम नकद में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और यह केवल वेरिफाइड फास्टैग से लिंक्ड प्रोफाइल पर लागू होगा।
एनएचएआई ने कहा कि यह पहल यात्रियों को सफाई में भागीदार बनाने के साथ-साथ टोल प्लाजा संचालकों की जवाबदेही बढ़ाएगी। हाईवे पर हर 40-60 किलोमीटर पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन सफाई की कमी एक बड़ी समस्या रही है। अब आम नागरिक इसकी निगरानी कर सकेंगे।
तकनीक का इस्तेमाल: ऐप के जरिए रिपोर्टिंग आसान, एआई से वेरिफिकेशन तेज।
सफलता की उम्मीद: एनएचएआई का मानना है कि इससे पूरे देश के टोल प्लाजा पर स्वच्छता का स्तर तेजी से सुधरेगा।
स्वच्छ भारत का हिस्सा: यह प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी एक रचनात्मक कवायद है।
