हलाल मीट पर रेलवे को नोटिस, NHRC ने दिया दो हफ्ते का अल्टीमेटम

रेलवे में केवल हलाल मीट परोसने का मुद्दा पिछले कई सालों से विवाद का विषय बना हुआ है। कई याचिकाएं और सोशल मीडिया पर अभियान भी चलते रहे हैं। हालांकि IRCTC ने बार-बार स्पष्ट किया है कि उसके यहां हलाल सर्टिफिकेशन अनिवार्य नहीं है और विभिन्न समुदायों के ठेकेदारों को मौका दिया जाता है, लेकिन शिकायतकर्ताओं का कहना है कि व्यावहारिक रूप से ज्यादातर सप्लायर्स हलाल सर्टिफाइड ही होते हैं।