9 मकान-प्लॉट और खेत, सवा किलो सोना, छह किलो चांदी, खातों में 13 करोड़- सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्य कांत के परिवार की संपत्ति

Justice Surya Kant Family Assets: भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई (BR Gavai) ने जस्टिस सूर्य कांत के नाम की सिफारिश देश के अगले सीजेआई के लिए कर दी है। सीजेआई गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। केंद्र सरकार जस्टिस गवई की सिफारिश मान लेती है (जिसकी पूरी संभावना है) तो न्यायाधीश सूर्य कांत 24 नवंबर को 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक होगा। इस बीच उनकी संपत्ति सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है।