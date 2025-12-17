BREAKING: CM नीतीश कुमार पर कसा कानूनी शिकंजा, महिला डॉक्टर का नकाब हटाने पर बेंगलुरु के वकील ने दर्ज कराई शिकायत

Nitish Kumar pulls woman doctor face veil video:बिहार की राजधानी पटना के 'संवाद' भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने जो किया, वह अब एक बड़े कानूनी विवाद में बदल गया है। सीएम द्वारा मंच पर एक महिला डॉक्टर (Ayush Doctor Nusrat Parveen) का नकाब (हिजाब) हटाने की घटना पर देशभर में गुस्सा है। यह मामला अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मानवाधिकार और महिला सम्मान की लड़ाई बन गया है। इस मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई बेंगलुरु से हुई है। वहां के वकील ओवैज हुसैन एस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। वकील ने साफ शब्दों में कहा है कि यह घटना सामान्य नहीं है, इसलिए सीएम (Bihar CM) के खिलाफ तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज होनी चाहिए। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो (Nitish Kumar pulls woman doctor face veil video) न सिर्फ उस महिला डॉक्टर की बेइज्जती है, बल्कि पूरी नारी जाति के सम्मान पर चोट है।