'राय या एग्जिट पोल पर कोई प्रतिबंध नहीं', लोकसभा में बोले कानून मंत्री रिजिजू

केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि राय या एग्जिट पोल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

'No ban on opinion or exit polls', says Law Minister Kiren Rijiju in Lok Sabha