राष्ट्रीय

इस राज्य में कांग्रेस के नए फैसले को सुनते ही भड़क उठे BJP नेता, बोले- ‘खाने को दाना नहीं और बालों में चमेली का तेल’

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर खरीदने के फैसले से सियासी घमासान मच गया है! भाजपा ने इस कदम को 'पेट में अन्न नहीं, बालों में चमेली का तेल' वाली कहावत से जोड़ते हुए सरकार पर जनता की अनदेखी और फिजूलखर्ची का आरोप लगाया है। क्या ये विलासिता राज्य के विकास पर भारी पड़ेगी? जानिए पूरी खबर!

बैंगलोर

Mukul Kumar

Sep 03, 2025

कांग्रेस और भाजपा के बीच छिड़ा विवाद। (फोटो- ANI)

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने वीआईपी यात्रा के लिए एक हेलीकॉप्टर और एक प्राइवेट जेट खरीदने का एलान किया है। इस फैसले को लेकर प्रदेश में बवाल मच गया है।

भाजपा का कहना है कि एक तरफ कांग्रेस यह कह रही है कि विकास के लिए उनके पास फंड नहीं है, वहीं दूसरी ओर वह विलासिता पर पैसे खर्च कर रही है।

बता दें कि कर्नाटक सरकार फिलहाल वीआईपी यात्रा के लिए किराए पर हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट लेती है, लेकिन अब उसने खुद का विमान खरीदने का फैसला किया है।

क्या बोले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार?

डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि कई सालों से यह काम पेंडिंग था। कर्नाटक सरकार जल्द ही इसके लिए निविदा जारी करेगी। मुख्यमंत्री ने मुझे और कुछ मंत्रियों को एक हेलीकॉप्टर और एक विशेष विमान खरीदने की जिम्मेदारी सौंपी है।

हम अन्य राज्यों की गतिविधियों का अध्ययन करेंगे और फिर कोई निर्णय लेंगे। हम एचएएल (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) के साथ भी चर्चा करेंगे।

वहीं, भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार को पूरी तरह से घेरा है। पार्टी ने कहा है कि यह विडंबनापूर्ण है कि राज्य सरकार इस समय विमान खरीदने की योजना बना रही है।

आगे कहा गया कि विकास परियोजनाओं के लिए पैसा नहीं है, नई योजनाएं बनाने के लिए धन नहीं है, सरकारी कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री राहत कोष आपात स्थिति में जीवन-मरण से जूझ रहे मरीजों तक समय पर नहीं पहुंच रहा है।

यहां तक कि स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन भी नहीं दी जा रही है। और ऐसी दयनीय वित्तीय स्थिति में, कांग्रेस सरकार का पांच सीटों वाला हेलीकॉप्टर और 13 सीटों वाला जेट खरीदने का फैसला बेहद विडंबनापूर्ण है।

क्या बोले भाजपा नेता?

राज्य भाजपा प्रमुख विजयेंद्र येदियुरप्पा ने आगे कहा कि इस फैसले से यह एक कहावत आती है, 'पेट में अन्न नहीं और बालों में चमेली का तेल'।

राज्य भाजपा प्रमुख ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से, कांग्रेस सरकार ने फिजूलखर्ची वाले कार्यक्रम आयोजन करके राज्य का खजाना खाली कर दिया है।

उन्होंने कहा कि जनता जनसेवा के लिए सत्ता देती है, यह सिद्धांत कांग्रेस को कभी समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि राज्य कई चुनौतियों का सामना कर रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार को सबसे पहले लोगों के दुखों और शिकायतों का समाधान करना चाहिए, तत्काल विकास परियोजनाओं को शुरू करना चाहिए और लागत बचाने के बहाने हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदने से पीछे हटना चाहिए।

